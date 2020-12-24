Неукротимый Коляда: ученик Мишина выдал сильнейший прокат на ЧР

Мы уже привыкли к тому, что женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию вот уже несколько лет подряд относятся к категории самых зрелищных состязаний во всём мире. Но в этом году на очень высокий уровень вышло и мужское катание — на протяжении всего сезона парни радовали всевозможным набором четверных прыжков. При этом сложностью программ отличались не только лидеры сборной, но и вчерашние юниоры. Подобный расклад событий обещал интересную борьбу на чемпионате России в Челябинске, и даже вынужденное снятие чемпиона страны прошлого года Дмитрия Алиева не могло этому помешать. Так оно и произошло. Мужчины мощно открыли чемпионат России по фигурному катанию. О том, как прошли короткие программы в мужской дисциплине, рассказывает NEWS.ru.
Что же, теперь официально. Самый удачный трансфер этого сезона — это переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. За совсем небольшой промежуток времени Профессору удалось преобразить фигуриста до неузнаваемости. Конечно, Миша всегда выделялся среди общей массы спортсменов своим невероятным талантом, однако в последние сезоны у него произошёл некий психологический надлом. Как только дело касалось больших стартов, фигурист никак не мог настроиться и раз за разом проваливал выступления.
Но в этом сезоне перед нами предстал совершенно другой Коляда. От былой неуверенности не осталось и следа. Мало того, что подопечный Мишина выиграл два турнира подряд на старте сезона (сочинский этап Кубка России и Гран-при страны), так от соревнования к соревнованию его выступления становятся только лучше. И никакая болезнь (из-за простуды он пропустил последний этап Кубка России) Коляде уже не помеха.
Короткий номер фигуриста на чемпионате России получился просто потрясающим. Про компонентную часть программы можно даже не говорить — она была как всегда на запредельном уровне. Что же касается прыжков, то они также были выполнены безукоризненно. Отличный каскад четверной тулуп — тройной тулуп, летящий тройной аксель и тройной лутц. В итоге Коляда заработал за короткую программу высочайшие 102,48 балла и расположился на заслуженной первой строчке. Если в перспективе фигурист немного усилит свою программу, то он станет совершенно недосягаем для остальных соперников. На российской арене уж точно.
Макар Игнатов, выступающий под руководством Евгения Рукавицына, с более сложным техническим набором расположился только на второй строчке. Он получил 98,30 балла за короткую программу.
Подопечный Рукавицына зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, но в этом году парень значительно прибавил. Ещё на контрольных прокатах сборной было понятно, что фигурист способен бросить вызов таким лидерам, как Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Правда, на старте сезона подопечному Рукавицына не всегда удавалось откатать чисто свои сверхсложные программы (только в коротком номере у Макара два четверных прыжка), но, к счастью, чемпионат России не стал повторением былых ошибок. На решающем старте сезона Игнатов собрал все силы в кулак и выдал без прикрас лучший прокат с начала соревновательного года.
Макар начал короткую программу со сложнейшего прыжка — четверного риттбергера, который в итоге был не без труда, но приземлён. Остальные прыжковые элементы — каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель — были сделаны с невероятной лёгкостью. Также на высоком уровне фигурист выполнил остальные элементы программы. За последнее вращение, например, Игнатов получил максимальный четвёртый уровень.
Наконец-то у подопечного Рукавицына всё получилось. Номер смотрелся, как говорится, на одном дыхании. Главное теперь — не растерять концентрацию и выдать не менее качественный прокат в произвольной программе.
На предварительной третьей строчке разместился ученик Светланы Соколовской. Но это вовсе не Александр Самарин, о котором вы могли подумать, а юный фигурист Марк Кондратюк. На предыдущих стартах нынешнего сезона он выступал достаточно средне — занял седьмое и восьмое место на втором и четвёртом этапах Кубка страны. Теперь понятно, почему такие результаты показывал Марк. Кажется, он берёг силы для главного турнира. И знаете, короткий номер на чемпионате России у подопечного Соколовской получился очень достойным.
Фигурист чисто исполнил тройной аксель и четверной сальхов, а на концовку программы оставил каскад лутц-тулуп — тоже было «сделано!». Помимо хороших прыжков, Марк продемонстрировал комбинированные вращения четвёртого уровня. В итоге судьи поставили ему за прокат 90,88 балла. Очень хороший результат!
Отдельного внимания заслуживают ребята, которые не попали в предварительный список призёров, но при этом ещё имеют шансы побороться за места на чемпионате России.
На предварительной четвёртой строчке расположился Андрей Мозалёв. Действующий чемпион мира среди юниоров с начала сезона приучил нас к сложным программам в своём исполнении. Мы неоднократно наблюдали за тем, как он приземляет на этапах Кубка страны тяжелейший четверной флип, однако на чемпионате России исполнить коронный прыжок, к сожалению, не удалось.
Мозалёв открыл программу с падения с квад-флипа, но досадная осечка на старте не надломила фигуриста. Наоборот, Андрей сумел собраться и чисто откатать оставшуюся часть программы. Из прыжковых элементов чисто были исполнены каскад из тулупов 4-3 и тройной аксель. Не случись срыв на флипе, Мозалёв мог бы рассчитывать на более высокую оценку. А пока только 89,47 балла. Впрочем, качественный прокат в произвольной может изменить расстановку сил.
Большая интрига была в отношении того, в какой же форме предстанет на чемпионате России один из лидеров сборной Александр Самарин. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в последний раз предстал перед публикой в этом сезоне в середине октября на втором этапе Кубка России, где занял только второе место. С последующих стартов подопечному Соколовской пришлось сняться из-за проблем со спиной.
Возвращение на лёд после паузы не далось легко. Самарин, как и Мозалёв, не справился с первым прыжком. У Саши произошло падение с четверного лутца, но это не единственный прыжок, с которым он не совладал. После чисто исполненного каскада тройной лутц — тройной тулуп последовал недокрут на трикселе.
Впрочем, нужно отдать должное Александру. Несмотря на все проблемы, он откатал свой номер под композицию «Поле-полюшко» очень эмоционально, с душой. Его борьба с самим собой и с каждым элементом вылилась в оценку 87,96 балла. В принципе, фигурист имеет шанс улучшить своё положение дел в произвольной программе.
А замкнул шестёрку сильнейших Артём Ковалёв. Ученик Александра Волкова, представляющий академию «Ангелы Плющенко», в этом сезоне стал одним из главных открытий. 17-летней фигурист выиграл несколько турниров на старте сезона — первенство Москвы среди юниоров и два этапа Кубка России. По этой причине было очень интересно понаблюдать за тем, как проявит себя Ковалёв на дебютном чемпионате России.
Несмотря на то что это было первое выступление на главном первенстве страны, фигурист выглядел очень достойно и имел все шансы закончить номер на самой что ни на есть мажорной ноте, если бы не случилась одна досадная ошибка на (внимание!) дорожке шагов. Да-да, именно так. Ковалёв исполнил отлично все прыжки, одним из которых был четверной сальхов, и вращения, но упал во время твизлов на дорожке шагов. Это нелепая ошибка стоила Артёму нескольких баллов. Итоговая оценка фигуриста составила 87,45 балла. Бороться с лидерами завтра будет непросто, но как минимум выступить чисто Артём обязан. Ему это точно по силам.