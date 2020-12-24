Неукротимый Коляда: ученик Мишина выдал сильнейший прокат на ЧР

Мы уже привыкли к тому, что женские соревнования на чемпионате России по фигурному катанию вот уже несколько лет подряд относятся к категории самых зрелищных состязаний во всём мире. Но в этом году на очень высокий уровень вышло и мужское катание — на протяжении всего сезона парни радовали всевозможным набором четверных прыжков. При этом сложностью программ отличались не только лидеры сборной, но и вчерашние юниоры. Подобный расклад событий обещал интересную борьбу на чемпионате России в Челябинске, и даже вынужденное снятие чемпиона страны прошлого года Дмитрия Алиева не могло этому помешать. Так оно и произошло. Мужчины мощно открыли чемпионат России по фигурному катанию. О том, как прошли короткие программы в мужской дисциплине, рассказывает NEWS.ru.

Что же, теперь официально. Самый удачный трансфер этого сезона — это переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. За совсем небольшой промежуток времени Профессору удалось преобразить фигуриста до неузнаваемости. Конечно, Миша всегда выделялся среди общей массы спортсменов своим невероятным талантом, однако в последние сезоны у него произошёл некий психологический надлом. Как только дело касалось больших стартов, фигурист никак не мог настроиться и раз за разом проваливал выступления.

Но в этом сезоне перед нами предстал совершенно другой Коляда. От былой неуверенности не осталось и следа. Мало того, что подопечный Мишина выиграл два турнира подряд на старте сезона (сочинский этап Кубка России и Гран-при страны), так от соревнования к соревнованию его выступления становятся только лучше. И никакая болезнь (из-за простуды он пропустил последний этап Кубка России) Коляде уже не помеха.

Алексей Мишин Сергей Булкин/NEWS.ru

Короткий номер фигуриста на чемпионате России получился просто потрясающим. Про компонентную часть программы можно даже не говорить — она была как всегда на запредельном уровне. Что же касается прыжков, то они также были выполнены безукоризненно. Отличный каскад четверной тулуп — тройной тулуп, летящий тройной аксель и тройной лутц. В итоге Коляда заработал за короткую программу высочайшие 102,48 балла и расположился на заслуженной первой строчке. Если в перспективе фигурист немного усилит свою программу, то он станет совершенно недосягаем для остальных соперников. На российской арене уж точно.

Макар Игнатов, выступающий под руководством Евгения Рукавицына, с более сложным техническим набором расположился только на второй строчке. Он получил 98,30 балла за короткую программу.

Подопечный Рукавицына зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, но в этом году парень значительно прибавил. Ещё на контрольных прокатах сборной было понятно, что фигурист способен бросить вызов таким лидерам, как Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Правда, на старте сезона подопечному Рукавицына не всегда удавалось откатать чисто свои сверхсложные программы (только в коротком номере у Макара два четверных прыжка), но, к счастью, чемпионат России не стал повторением былых ошибок. На решающем старте сезона Игнатов собрал все силы в кулак и выдал без прикрас лучший прокат с начала соревновательного года.

Макар начал короткую программу со сложнейшего прыжка — четверного риттбергера, который в итоге был не без труда, но приземлён. Остальные прыжковые элементы — каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель — были сделаны с невероятной лёгкостью. Также на высоком уровне фигурист выполнил остальные элементы программы. За последнее вращение, например, Игнатов получил максимальный четвёртый уровень.

Наконец-то у подопечного Рукавицына всё получилось. Номер смотрелся, как говорится, на одном дыхании. Главное теперь — не растерять концентрацию и выдать не менее качественный прокат в произвольной программе.

На предварительной третьей строчке разместился ученик Светланы Соколовской. Но это вовсе не Александр Самарин, о котором вы могли подумать, а юный фигурист Марк Кондратюк. На предыдущих стартах нынешнего сезона он выступал достаточно средне — занял седьмое и восьмое место на втором и четвёртом этапах Кубка страны. Теперь понятно, почему такие результаты показывал Марк. Кажется, он берёг силы для главного турнира. И знаете, короткий номер на чемпионате России у подопечного Соколовской получился очень достойным.

Марк Кондратюк Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист чисто исполнил тройной аксель и четверной сальхов, а на концовку программы оставил каскад лутц-тулуп — тоже было «сделано!». Помимо хороших прыжков, Марк продемонстрировал комбинированные вращения четвёртого уровня. В итоге судьи поставили ему за прокат 90,88 балла. Очень хороший результат!

Отдельного внимания заслуживают ребята, которые не попали в предварительный список призёров, но при этом ещё имеют шансы побороться за места на чемпионате России.

На предварительной четвёртой строчке расположился Андрей Мозалёв. Действующий чемпион мира среди юниоров с начала сезона приучил нас к сложным программам в своём исполнении. Мы неоднократно наблюдали за тем, как он приземляет на этапах Кубка страны тяжелейший четверной флип, однако на чемпионате России исполнить коронный прыжок, к сожалению, не удалось.

Мозалёв открыл программу с падения с квад-флипа, но досадная осечка на старте не надломила фигуриста. Наоборот, Андрей сумел собраться и чисто откатать оставшуюся часть программы. Из прыжковых элементов чисто были исполнены каскад из тулупов 4-3 и тройной аксель. Не случись срыв на флипе, Мозалёв мог бы рассчитывать на более высокую оценку. А пока только 89,47 балла. Впрочем, качественный прокат в произвольной может изменить расстановку сил.

Большая интрига была в отношении того, в какой же форме предстанет на чемпионате России один из лидеров сборной Александр Самарин. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в последний раз предстал перед публикой в этом сезоне в середине октября на втором этапе Кубка России, где занял только второе место. С последующих стартов подопечному Соколовской пришлось сняться из-за проблем со спиной.

Александр Самарин Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение на лёд после паузы не далось легко. Самарин, как и Мозалёв, не справился с первым прыжком. У Саши произошло падение с четверного лутца, но это не единственный прыжок, с которым он не совладал. После чисто исполненного каскада тройной лутц — тройной тулуп последовал недокрут на трикселе.

Впрочем, нужно отдать должное Александру. Несмотря на все проблемы, он откатал свой номер под композицию «Поле-полюшко» очень эмоционально, с душой. Его борьба с самим собой и с каждым элементом вылилась в оценку 87,96 балла. В принципе, фигурист имеет шанс улучшить своё положение дел в произвольной программе.

А замкнул шестёрку сильнейших Артём Ковалёв. Ученик Александра Волкова, представляющий академию «Ангелы Плющенко», в этом сезоне стал одним из главных открытий. 17-летней фигурист выиграл несколько турниров на старте сезона — первенство Москвы среди юниоров и два этапа Кубка России. По этой причине было очень интересно понаблюдать за тем, как проявит себя Ковалёв на дебютном чемпионате России.

Артём Ковалёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что это было первое выступление на главном первенстве страны, фигурист выглядел очень достойно и имел все шансы закончить номер на самой что ни на есть мажорной ноте, если бы не случилась одна досадная ошибка на (внимание!) дорожке шагов. Да-да, именно так. Ковалёв исполнил отлично все прыжки, одним из которых был четверной сальхов, и вращения, но упал во время твизлов на дорожке шагов. Это нелепая ошибка стоила Артёму нескольких баллов. Итоговая оценка фигуриста составила 87,45 балла. Бороться с лидерами завтра будет непросто, но как минимум выступить чисто Артём обязан. Ему это точно по силам.