«Нет русских, люблю такое»: канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию

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Немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает VG. Менеджер компании Хельмут Ханус остался недоволен тем, что российский лыжник принял участие в концерте-митинге, приуроченном к празднованию годовщины присоединения Крыма. Kinetixx также разорвал взаимодействие с партнёрами из Белоруссии.

Я очень расстроен увиденным и не понимаю, были ли спортсмены обмануты или вынуждены сделать это, или они не знают, что происходит на самом деле. Ранее Большунов считался одной из главных...