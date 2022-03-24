«Нет русских, люблю такое»: канадская журналистка о ЧМ по фигурному катанию

Канадская журналистка Беверли Смит заявила, что рада отсутствию на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье российских спортсменов и судей. Она отметила, что лучше не увидеть на соревновании ни одного тройного акселя, чем наблюдать за драмой по типу той, что была на Олимпийских играх в Пекине.
Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! По сравнению с драмой, которая была на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое, — написала журналистка в соцсети.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал во французской городе Монпелье 23 марта. Турнир продлится до 27 числа.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова раскритиковала Кубок Первого канала. Она считает, что проводить подобные шоу в период, когда российских спортсменов гонят со всех международных турниров, смехотворно. По её мнению, соревнования не принесут никакой пользы.