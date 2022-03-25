«Нет России? Нет проблем»: журналистка из США о ЧМ по фигурному катанию

Американская журналистка Кристин Бреннан порадовалась тому, что фигуристы из США смогли выиграть золото в парном катании на чемпионате мира в Монпелье из-за отсутствия на турнире спортсменов из России и Китая. На своей странице в Twitter журналистка отметила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем.
Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании, — написала Бреннан.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 23 марта во французском городе Монпелье. Турнир продлится до 27 марта.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не могли выступить на турнире в Монпелье.