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«Нет России? Нет проблем»: журналистка из США о ЧМ по фигурному катанию

12:00, 25 марта 2022
«Нет России? Нет проблем»: журналистка из США о ЧМ по фигурному катанию Александра Трусова Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
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Американская журналистка Кристин Бреннан порадовалась тому, что фигуристы из США смогли выиграть золото в парном катании на чемпионате мира в Монпелье из-за отсутствия на турнире спортсменов из России и Китая. На своей странице в Twitter журналистка отметила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем.

Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото чемпионата мира в парном катании, — написала Бреннан.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал 23 марта во французском городе Монпелье. Турнир продлится до 27 марта.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не могли выступить на турнире в Монпелье.

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