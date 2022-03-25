«Нет России? Нет проблем»: журналистка из США о ЧМ по фигурному катанию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал канадскую журналистку Беверли Смит, которая ранее призналась, что рада отсутствию на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье российских спортсменов и судей. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Журналисты, которые говорят так про российских спортсменов, судей, не являются журналистами. Они — говножурналисты, говноэксперты. Видимо, Смит попила несвежего кленового сиропа и моча в мозг ударила, — сказал Милонов. Депутат...