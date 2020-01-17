Наталья Непряева Наталья Непряева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском городе Нове-Место.

Первое место заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды. Отставание Непряевой составило 32,7 секунды. Третье место заняла ещё одна норвежская спортсменка Хейди Венг (+40,3).

Ранее россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте этой многодневной лыжной гонки, писал NEWS.ru.

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