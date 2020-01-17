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Международный союз конькобежцев (ISU) назвал размер гонораров фигуристов за успешное участие на предстоящем чемпионате Европы. Денежные призы в каждом виде предусмотрены для спортсменов, которые смогут занять одно из первых шести мест.

Одиночники индивидуально получат больше, чем фигуристы, выступающие в парах, отмечает портал Sport24. Так, в мужском и женском одиночном катании за победу предусмотрена выплата $21 тыс. Второго и третьего призёров ждут...