Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в чешском городе Нове-Место.
Первое место заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды. Отставание Непряевой составило 32,7 секунды. Третье место заняла ещё одна норвежская спортсменка Хейди Венг (+40,3).
Ранее россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте этой многодневной лыжной гонки, писал NEWS.ru.
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