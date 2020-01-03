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Форвард «Атланты» Винс Картер стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сыгравшим в матчах в четырёх разных десятилетиях.

В ночь на 5 января 42-летний баскетболист сыграл в домашнем матче регулярного чемпионата против «Индианы». Картер начал карьеру в 1998 году. Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА,...