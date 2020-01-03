Норвежка Тереза Йохауг выиграла масс-старт в гору на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Йохауг прошла 10 км за 34 минуты 21,6 секунды. Второе место заняла её соотечественница норвежка Хейди Венг (+50,3), третье — ещё одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+54,5).
Россиянка Наталья Непряева финишировала четвёртой с отставанием от Йохауг в 57,1 секунды.
Ранее Непряева заняла шестое место в спринте классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, писал NEWS.ru.
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