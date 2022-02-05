Непряева поделилась эмоциями от серебряной медали в скиатлоне на ОИ

Лыжница Наталья Непряева заявила, что не осознаёт, что завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Россиянка стала второй в скиатлоне. В разговоре с «Матч ТВ» она призналась, что условия были тяжёлыми, но она настраивалась, чтобы выдать максимум.

Я настраивалась выдать максимум. Ничего не загадывала перед этой гонкой. Рада, что всё получилось. Пока даже не осознаю, но я безумно рада. Всё было не зря, да, — заявила спортсменка.

Также Непряева призналась, что погодные условия были непростыми.

Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд. Непряева на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов сумели пройти квалификацию на Олимпийских играх в Пекине. Россияне отобрались в число 50 лучших спортсменов, которые будут бороться за медали.