Немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым после концерта в «Лужниках»

Немецкий бренд перчаток Kinetixx прекратил сотрудничество с российским лыжником Александром Большуновым, сообщает VG. Менеджер компании Хельмут Ханус остался не доволен тем, что российский лыжник принял участие в концерте-митинге, приуроченном к празднованию годовщины присоединения Крыма. Kinetixx прекратил сотрудничество также с партнёрами из Белоруссии.

Я очень расстроен увиденным и не понимает, были ли спортсмены обмануты или вынуждены сделать это, или они не знают, что происходит на самом деле. Ранее Большунов считался одной из главных звёзд Kinetixx. Но теперь он и другие россияне удалены из списка представителей на сайте компании, — говорится в заявлении.

Митинг-концерт проходил на Большой спортивной арене в «Лужниках» 18 марта. Он собрал более 200 тысяч человек. Также в митинге-концерте приняли участие пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также другие спортсмены.

Ранее сообщалось, что британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания, расторгла контракт с россиянином Евгением Рыловым.