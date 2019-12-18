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Российское Министерство спорта отказало в статусе вида спорта танцам на шесте (спортивный пилон). Во всероссийский реестр видов спорта также не попадут австралийский футбол и воздушная атлетика.

Об этом говорится в приказе министра спорта РФ Павла Колобкова, который опубликован на официальном сайте ведомства. В настоящее время в мире не существует ни одной национальной федерации спортивного пилона. Ранее...