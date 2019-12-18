Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
Долль преодолел 10 км за 23 минуты 22,1 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+9,4), третье место занял француз Кентен Фийон Майе (+11,3). Все призёры прошли два огневых рубежа без промахов.
Россиянин Александр Логинов занял 11-е место (+44,8; 0), Никита Поршнев — 24-е (+1.12,1; 0), Матвей Елисеев — 28-е (1.16,4; 1), Евгений Гараничев — 29-е (+1.17,6; 0), Дмитрий Малышко — 41-е (1.38,9; 1), Эдуард Латыпов — 55-е (+2.05,5; 1).
Ранее биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место, писал NEWS.ru.
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