Нелюбовь: «зрелому» катанию Туктамышевой на Гран-при могут помешать судьи

Большая часть внимания на пятом этапе ISU Гран-при России в Москве будет сосредоточена на первом за сезон столкновении прошлогоднего доминирующего трио — Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной. Многие убеждены, что именно эти фигуристки разыграют между собой призовые места на предстоящих соревнованиях. Рассуждения, конечно, небеспочвенные, но всё же преждевременные. Самая возрастная (как минимум на грядущем Гран-при) и одновременно самая смелая одиночница Елизавета Туктамышева может преподнести ученицам Плющенко и Тутберидзе сюрприз. NEWS.ru рассказывает, почему подопечной Алексея Мишина по силам взобраться на пьедестал Гран-при.

Главной соперницей Туктамышевой на предстоящем соревновании станет Алёна Косторная. Именно эти фигуристки будут бороться за третье место на домашнем этапе Гран-при (противостоять Трусовой и Щербаковой с их набором четверных невозможно). И как бы парадоксально это ни звучало, но у Туктамышевой есть хорошие шансы обойти победительницу финала прошлогоднего Гран-при и чемпионку Европы. В чём эти шансы проявляются?

Туктамышева и Косторная — совершенно разные фигуристки, однако есть у них одно связующее звено — тройной аксель. Обе фигуристки в этом сезоне появлялись на соревнованиях по одному разу — Туктамышева выступила на Кубке России в Сочи, Косторная — в Казани. Несмотря на то что ни одна из спортсменок не смогла продемонстрировать хорошую форму на старте сезона, Туктамышева выглядела предпочтительнее. Лизе, в отличие от подопечной Плющенко, удалось восстановить свой фирменный тройной аксель. На сочинском этапе Кубка России фигуристка исполнила этот прыжок трижды. Более того, две попытки из трёх были очень удачными.

Её оппонентка Косторная, которая в прошлом сезоне, имея в активе только один аксель из всего обилия элементов ультра-си, без каких-либо проблем расправлялась с Трусовой и Щербаковой (которые как раз славятся четвертными прыжками). В новом сезоне акселя у Косторной не видать. По словам Алёны, она пока ещё не до конца восстановила прыжок, поэтому она его откладывает до более серьёзных стартов. Мысль фигуристки ясна, да только без трикселя бороться с соперницами, даже с Туктамышевой, в ближайших стартах ей будет непросто. Алёна, конечно, пытается выставить ситуацию с позиции того, что на данном этапе ей безразличен результат. Так это на самом деле или нет — открытый вопрос.

В любом случае у Туктамышевой всё в порядке с настроем. Это проявляется и в наборе прыжков, заявленном фигуристками на этап Гран-при. У чемпионки Европы ни одного элемента ультра-си в программах, у Лизы — три. Очевидное превосходство в контенте.

twitter.com/tuktikliza

К слову, превосходство в технической части программ Туктамышевой над Косторной могло увеличься в разы. На днях фигуристка поделилась на своей странице в Instagram видео с тренировки, где чемпионка мира 2015 года выполняет чистейший четверной тулуп (и это в 23 года!). Для понимания: в арсенале Косторной четверных прыжков не было никогда. Конечно, включение данного элемента и чистый прокат гарантировали бы Туктамышевой стопроцентное доминирование над Косторной, а может быть, и не только над ней. Однако четверного тулупа в заявке на Гран-при нет. Видимо, прыжок ещё не готов на сто процентов, поэтому фигуристка предпочитает не рисковать. И это, пожалуй, оправданно. В данной ситуации лучше сконцентрироваться на чистом исполнении программ с тремя акселями, которые позволят зацепиться за третью строчку.

Впрочем, не стоит думать, что три акселя в программе — это пустяковая задача для Лизы. От превосходства в отношении сложности контента не останется и следа, если фигуристка откатает программы с ошибками. А зная Туктамышеву, такой сценарий возможен — Лиза не самая стабильная фигуристка на свете. Вспомните её выступления в Сочи, когда после уверенной короткой программы она «посыпалась» на произвольной.

В случае подопечной Мишина ситуация усложняется и тем, что её откровенно не любят судьи. Ошибаются так или иначе все фигуристы, но ей за ошибки достаётся обычно больше всего. Да и в компонентной части (вторая оценка в фигурном катании) Туктамышева довольно слаба. Очевидно, что Косторная, которая как раз сильна в этом показателе, будет стараться за счёт компонентов запрыгнуть в призёры. Поэтому Туктамышева в особенности должна настроиться на предстоящий старт.

Две чисто исполненные программы могут с большой долей вероятности вылиться в итоговое третье место на Гран-при. Это станет не просто хорошим результатом для самой спортсменки, которая ни разу ещё не поднималась на пьедестал в рамках домашнего этапа, но и даст понять всем скептикам, что у «зрелого» фигурного катания есть ещё порох в пороховницах. Пожалуй, ради такого стоит постараться.