«Негодяи и подонки»: Милонов разозлился после поражения Валиевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал NEWS.ru итоги выступления российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Он остался очень недоволен тем, как мировая общественность реагировала на ситуацию с Камилой Валиевой.

Негодяи и подонки. Они её просто затравили. Это был типичный пример неспортивного поведения и неспортивной Олимпиады, когда МОК и все остальные пытались всеми силами снять с дистанции явную фаворитку, обвиняя маленькую девочку в серьёзных преступлениях. Наши спортсмены оказались совершенно не защищены. Девочка была психологически сломлена. Мне искренне её жаль. Её четвёртое место по цене первого. Её нужно чествовать как чемпионку Олимпиады. Мы её поддерживаем и любим, как и остальных наших фигуристок, — сказал Милонов.

Ранее в четверг Валиева допустила ряд ошибок во время произвольной программы и осталась без медали в одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. Александра Трусова завоевала серебро.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала NEWS.ru выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на зимних ОИ в Пекине. Она подчеркнула, что Валиеву, занявшую в итоге четвёртое место, «убивали, убивали и убили».