Не видать Андреевского флага: перехитрить МОК россиянам не удастся

Российским спортсменам по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) запретили ближайшие два года выступать под своим флагом и гимном. Сплошной нейтралитет. Казалось, все уже смирились. Так ведь и было: после 17 декабря никто особо не обсуждал исход. Ровно до недавних времён. В четверг, 14 января, комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила поехать на предстоящую Олимпиаду, которая была перенесена на лето 2021 года из-за коронавируса, с песней «Катюша». Вот так поворот. Хорошая ли это идея — в материале NEWS.ru.

Последние годы Россия только и делает, что борется за свой спортивный статус. Временами удаётся одержать победу, временами приходится туго. Окончательное решение CAS всех немного приободрило, ожидалось-то наказание в разы хуже. А предложение спортсменов позднее произвело фурор.

Вы только представьте на секунду (разрешим же себе пофантазировать): июль, тепло, волшебная Азия, которая просто с ума сходит от российской культуры. На церемонии открытия Игр включается одна из лучших и узнаваемых песен человечества, под которую выходят «нейтральные спортсмены из России». А в руках у них Андреевский флаг, да и форма какая-то необычная — Neutral athletes from Russia вроде и написано по правилам, только вот почему-то единственное слово, которое выделяется на общем фоне — Russia, остальные буквально сливаются с формой, где элементы все того же флага Андреевского. Ничего же не нарушили, придраться не к чему. Зато всех перехитрили, оставив за собой последнее слово. Япония точно запомнит эту Олимпиаду надолго, даже если она пройдёт без зрителей.

CARL SANDIN/imago sportfotodienst/Global Look Press

К слову, Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT, который является официальным экипировщиком олимпийской команды России, призналась, что надеялась на то, что сборная поедет с триколором.

Конечно, мы надеялись на то, что наша сборная поедет в Токио в костюмах с триколором, под российским флагом и с гимном. Но при создании экипировки мы понимали, какие есть возможные варианты развития ситуации, и заранее прорабатывали вариант того, что наши спортсмены могут отправиться на Олимпийские игры под нейтральным флагом. У ZASPORT есть опыт работы с нейтральной экипировкой. Перед играми в Корее у нас были очень сжатые сроки — чуть больше месяца — на то, чтобы сделать форму без государственной символики, и мы справились, и очень приятным бонусом стало то, что российских спортсменов в этой форме THE Wall Street Journal назвал самыми стильными, — сказала Задорина в беседе с NEWS.ru.

По её словам, они уже находятся на стадии подготовки к показу новой спортивной коллекции.

Сейчас мы готовимся к презентации Олимпийской коллекции и могу сказать, что мы представим и вариант с триколором для болельщиков, и нейтральную форму, — добавила она.

Основатель ZASPORT также отметила, что предложение спортсменов с выбором песни — прекрасное. А вот отвечая на вопрос, не задумывались ли они нанести на экипировку, к примеру, Андреевский флаг, так сказать для антуража вкупе с песней «Катюша», Задорина отметила, что компания «ориентируется на технические регламенты от ОКР, МОК и на пожелания спортсменов». Это значит, пожеланий от спортсменов не было и не видать нам Андреевского флага на форме. Так что, остаётся и дальше фантазировать.

Анастасия Задорина Личный архив

А вообще, у нас много отличных песен, к примеру «Надежда» очень подходит к текущей ситуации, ведь мы все надеемся на лучшее и на то, что Олимпийские игры в Токио все-таки состоятся в этом году и что наши «олимпийские атлеты из России» выступят достойно, — заключила Задорина.

И не поспоришь. Достойных песен действительно довольно много. Но раз уж идёт речь о «Катюше», то надо признать, что композиция — это история о любви и преданности. И уж точно давно нашла отражение в спорте, став мировым хитом. Её часто использует спортивные болельщики, вспомнить хотя бы матч чемпионата Европы по футболу в 2016 году, когда российские зрители в унисон запели знаменитую композицию на матче против Англии, или чемпионат мира по футболу-2018, когда наши болельщики учили исполнять «Катюшу» иностранцев. Тогда каждого из нас до мурашек пробрало и до сих пор те моменты сохраняются в памяти. А что будет летом?

В целом, идея отличная! Осталось только подходящую аранжировку написать. К этому, кстати, оказался готов Юрий Лоза, который накануне назвал предложение спортсменов «хорошей инициативой». По его мнению, «Катюша» сочетается со спортом, а в словах нет никакой драмы.

Конечно, я готов написать аранжировку, почему нет? Там её особо делать даже не надо, это же маршеобразная песня. А чем проще, тем лучше. Под «Катюшу» нужны заводные барабашки и поменьше всяких лишних звуков. Эта песня для пения, а не для слушания. Поэтому аранжировка должна помогать петь, — сказал Лоза корреспонденту NEWS.ru.

А вот российский композитор Александр Лунёв, написавший Дмитрию Билану песню для Евровидения, с которой певец занял второе место, напротив, считает, что для Олимпиады необходимо написать отдельную композицию.

Как можно с «Катюшей» выступать? Простите, я бы подумал и не трогал Советский период времени. Но и современного ничего особенного нет. Ну, если выбрали песню, то дальше первым делом надо определить исполнителя, затем мелодический лад, структуру, форму. Я считаю, на Олимпиаду нужно писать новую композицию, которая будет иметь отношение непосредственно к спорту. Если бы ко мне обратились, я бы согласился на такую задачу, — сказал Лунёв корреспонденту NEWS.ru.

Здорово, если удастся всю неприятную историю с отстранением обратить хоть в более или менее приятную сторону. Форма есть, песня выбрана, композиторы готовы взяться за дело. Но кажется, Международный олимпийский комитет (МОК) всё же не позволит такой вот ситуации сбыться, хотя и пообещал рассмотреть предложенный спортсменами вопрос.