В деле Александра Логинова, помимо сотрудницы IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, были и другие информаторы. Выяснилось, что некие данные на россиянина в полицию передали члены независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).
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Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными по поводу Логинова, — сообщила глава BIU Луиза Рейли.
При этом она заверила, что её ведомство не требовало от итальянской полиции врываться в номера Логинова и Касперовича и устраивать обыски. Конкретных имён информаторов Рейли называть не стала во избежание того, что российская сторона подаст на них в суд.
Как сообщалось ранее, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера, писал NEWS.ru.
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