https://static.news.ru/photo/f5f4b19a-5a28-11ea-a21b-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

В деле Александра Логинова, помимо сотрудницы IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, были и другие информаторы. Выяснилось, что некие данные на россиянина в полицию передали члены независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Как отмечает «Газета.Ру», они доложили стражам порядка о том, что тренер Логинова Касперович прошёл в рабочую зону для общения со спортсменами по чужой аккредитации. По их сведениям, он мог сделать это якобы для передачи допинга.

Не только Сара Фуссек-Хаккарайнен, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными по поводу Логинова, — сообщила глава BIU Луиза Рейли.

При этом она заверила, что её ведомство не требовало от итальянской полиции врываться в номера Логинова и Касперовича и устраивать обыски. Конкретных имён информаторов Рейли называть не стала во избежание того, что российская сторона подаст на них в суд.

Как сообщалось ранее, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера, писал NEWS.ru.