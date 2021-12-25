Не струсила: как Русская Ракета вырвала путёвку на Олимпиаду

Наши фигуристки — это космос. То, что они продемонстрировали на чемпионате России — 2022, тяжело описать словами. Такого уровня сопротивления, возможно, мы ещё очень долгое время не увидим! Но давайте к главному: на Олимпиаду едут сразу три фигуристки Этери Тутберидзе! Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова на 99,9 процента будут представлять нашу страну на Играх в Пекине. А вот Лиза Туктамышева, видимо, упустила очередную возможность отобраться на Олимпиаду. Рассказываем о невероятной развязке в женских соревнованиях.

Первый соревновательный день у женщин подарил немало интриг. Из главных претенденток на поездку в Пекин только две фигуристки смогли выступить на высоком уровне — Камила Валиева и Анна Щербакова. А вот Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Майя Хромых неожиданно дрогнули. Первые две фигуристки упали с тройных акселей, а Майя совершила ошибку на каскаде. Тем самым шансы девушек на Олимпиаду резко понизились. Впрочем, ошибки лидеров вскоре померкли в громком скандале. Подопечной Евгения Плющенко Софье Муравьёвой спустя полтора часа после соревнований понизили оценку из-за позднего начала программы. В итоге, потеряв балл, она опустилась на третье место, а вперёд поднялась Аня Щербакова. Одним словом, и без того накалённая обстановка в женских соревнованиях стала ещё более пламенной. Но по-другому на самом сильном турнире, возможно, во всём мире быть и не могло. Итак, произвольные.

Туктамышева справилась с нервами, Хромых — нет

Начинаем со второй разминки. Её открыла Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина начала произвольную под саундтреки из мультфильма «Мулан» весьма уверенно, но во второй части номера пошли ошибки на прыжках — были и недокруты, и падения. Понятное дело, что чемпионка Европы 2019 года на данном этапе карьеры не претендует на высокие места. На чемпионате России перед ней исключительно стояла задача побороться с самой собой. К сожалению, не получилось. Горькие слёзы фигуристки в конце выступления стали ярким тому подтверждением.

У юной ученицы Евгения Плющенко Анастасия Зининой тоже совсем не задался прокат. Но стоит отдать должное фигуристке. Она пошла на два четверных прыжка. Да, оба не получились, но она всё равно попыталась. Настя в силу возраста не боролась за отбор на Игры, поэтому ей только и оставалось, что рисковать и пробовать элементы ультра-си на соревнованиях. Она так и поступила.

А вот Майя Хромых должна была приземлять свои четверные обязательным образом, так как она претендовала на поездку в Пекин. Однако чистым получился только каскад из тулупов 4-3. На сальхове было падение, на тройном риттбергере — тоже. Фигуристка не справилась с грузом ответственности и осталась без Олимпиады. Но Майя ещё молода, у неё всё ещё впереди.

Ксения Синицына пошла на четверной тулуп, но упала с него. Ранее на этапах Гран-при этого сезона фигуристка не исполняла элементы ультра-си. Решила рискнуть на этот раз, но, увы, риск не увенчался успехом. Однако помимо сорванного четверного прыжка были огрехи и на других элементах. Это всё нервы!

За Лизу после короткой программы с заваленным тройным акселем было очень тревожно. Очень! Любая осечка на турнире такого уровня может стоить больших потерь. Поэтому в произволке фигуристке необходимо было выложиться. Всё зависело только от неё. И она справилась! Ну, почти.

Ученица Мишина начала программу с каскада тройной аксель — двойной тулуп — чисто, затем исполнила сольный аксель в три с половиной оборота — почти чисто (был зафиксирован недокрут на прыжке). Все остальные прыжки тоже были исполнены хорошо. Не идеально, но близко к этому.

Уже после первого прыжка зал сопровождал выступление фигуристки аплодисментами, а на дорожке шагов, на которой фигуристка в привычной манере добавила огня, зрители так вообще взревели. Даже через экраны чувствовалось, как неистово публика поддерживает свою родную фигуристку. Лиза справилась с нервами и выдала хороший прокат. Не идеальный, но хороший. 224,40 балла — казалось, это мощная заявка на Олимпиаду. При удачном раскладе так и должно было случиться. При удачном...

Феерия Трусовой и отскок Щербаковой

На выступлении Лизы «жара» в «Юбилейном» не закончилась, а только началась. Первой из первой разминки на льду появилась Аделия Петросян и с ходу выдала... два четверных риттбергера. Ещё раз: ДВА четверных риттбергера. Ни одна женщина в истории не исполняла два этих сложнейших прыжка в одной программе (для понимания: первая в мире на соревнованиях риттбергер приземлила сама Аделия пару месяцев назад). Даже парни не делают по два риттбергера в четыре оборота в одной программе. Мощь! К слову, вся остальная программа тоже была исполнена фигуристкой на очень высоком уровне. 233,97 балла — прекрасный дебют на чемпионате страны.

Следующей на льду появилась Александра Трусова. У неё тоже перед произвольной программой дела обстояли не лучшим образом. Поэтому фигуристка-максималистка решила пойти ва-банк. В произвольной программе она заявила пять четверных прыжков. Последний раз мы такой убойный набор в её исполнении видели только на контрольных прокатах в Челябинске. Но с сентября прошло много времени, да и Саша несколько месяцев потратила на восстановление после травмы. Поэтому было очень тревожно за фигуристку. Впрочем, все переживания были напрасными.

Трусова наконец не струсила. Русская Ракета исполнила почти весь заявленный прыжковый контент — осечка произошла только на четверном тулупе. Саша была бесподобна в своей программе под «Круэллу». Это было очень уверенное и дерзкое катание. Трусовой удалось реабилитироваться за короткую программу. 248,65 — было очевидно, что с такими баллами она доедет до Олимпиады.

Далее на льду появилась Софья Самоделкина. Не обременённая давлением по поводу отбора (тоже не проходит на Олимпиаду из-за возраста), она выдала роскошный прокат с тремя чистыми четверными. Однако судьи поскупились на высокие оценки для Софы. В итоге она оказалась в турнирной таблице ниже Аделии Петросян.

А вот Софье Муравьёвой весь этот скандал с оценками в короткой только пошёл во вред. Она не смогла откатать чисто произвольную программу. Случился степ-аут на одном из тройных акселей. Однако всё равно ученица Плющенко оставила приятные впечатления своими выступлениями на чемпионате страны.

Следом шла действующая чемпионка мира. Аня Щербакова в этом сезоне находится не в лучших кондициях, поэтому изначально было известно, что она будет исполнять только один четверной прыжок. Впрочем, и с ним возникли проблемы. Аня упала с тройного флипа, а затем ещё ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер. Но судьи не стали сильно наказывать чемпионку мира. Она получила всё равно высокую оценку (239,56) и в итоге расположилась на третьей строчке, обойдя и Туктамышеву, и даже девочек с тремя и двумя четверными в программе. И такое бывает в нашей фигурке.

Завершала соревнования Камила Валиева. Талантливая ученица Тутберидзе выдала очередной умопомрачительный прокат. Абсолютно чистый, абсолютно идеальный. Каждый раз после выступлений Валиевой кажется, что лучше быть не может, но она раз за разом доказывает обратное. Камила выиграла соревнования с отрывом почти в 30 баллов. Она — новая чемпионка страны! Собственно, кто бы сомневался.

На втором месте в итоге остановилась Александра Трусова, на третьем — Щербакова. Туктамышева, видимо, снова осталась без Олимпиады. Ошибка в короткой стала для неё фатальной.