Не опять, а снова: Коляда с лёгкостью завоевал золото чемпионата России

В Челябинске определился чемпион России по фигурному катанию — им стал Михаил Коляда. Несмотря на сумасшедшую борьбу за призовые места, Коляда с большим отрывом опередил всех своих соперников и тем самым завоевал третье золото на чемпионатах России. О том, как завершились соревнования мужчин на главном турнире этого сезона по фигурному катанию, рассказывает NEWS.ru.

Вообще, тяжело припомнить, когда в последний раз российские мужчины-одиночники так боролись за призовые места на чемпионате России. Плотность в турнирной таблице после короткой программы была настолько высокой, что вся пятёрка лидеров так или иначе могла претендовать на медаль турнира. А вот на какую именно, зависело от того, кто сумеет совладать с эмоциями и выдать более чистый и качественный прокат в произвольной программе.

Отрыв Коляды и сенсация Кондратюка

Михаил Коляда после короткой программы занимал первую строчку. Впрочем, гроссмейстерская оценка, превышающая сто баллов, не делала его безоговорочным лидером. Следом за Михаилом шёл Макар Игнатов с отставанием в четыре балла. Учитывая то обстоятельство, что у Макара произвольная программа в техническом отношении была сложнее, Михаил был обязан выполнить свой номер идеально. И он с этой задачей справился почти на сто процентов.

Макар Игнатов Сергей Бобылев/ТАСС

Его произвольный номер под композицию из фильма «Нуреев. Белый Ворон» уже многими экспертами признан произведением искусства. Действительно, лирический образ, в котором предстаёт Коляда, очень ему импонирует, а когда ещё программа идёт без срывов, то оторваться от проката Миши просто невозможно.

Коляда очень уверенно начал свой прокат. В первой части программы чисто были исполнены каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также сольный тулуп в четыре оборота. Единственная осечка, которую он допустил, пришлась на тройной аксель — был степ-аут. Впрочем, на этом ошибки закончились. Почти идеально выполненная техническая часть вкупе с очень проникновенным исполнением программы, где каждое вращение, каждая дорожка и даже взмах руки передаёт настроение композиции, вылилась в очень высокую оценку — 296,15. Эти баллы позволили фигуристу оторваться от своего ближайшего преследователя аж на 30 баллов. Блистательный результат, но (куда же без ложки дёгтя) если Коляда хочет быть конкурентоспособным на мировой арене, то он должен усложнять свои номера. У многих российских молодых фигуристов (у 17-летнего Андрея Мозалёва, например) уже сейчас техническая часть программы намного сильнее. В общем, быть трёхкратным чемпионом России — это здорово, но Мише ещё есть куда стремиться.

Макар Игнатов, как и был на второй строчке после короткой программы, так на ней и остался. Подопечный Евгения Рукавицына продемонстрировал сложнейший контент в произвольном номере, который ему почти покорился. Очень качественно был выполнен четверной риттбергер — тяжелейший прыжок в фигурном катании, затем были зафиксированы небольшие помарки на двух четверных тулупах. Такая мощная заявка ожидаемо отняла много сил у фигуриста, поэтому под конец номера в каскадах стали появляется двойные прыжки вместо тройных. Но относительно чисто исполненная программа всё-таки позволила ему сохранить за собой вторую строку. 265,37 балла и первая серебряная медаль чемпионата России. Очень достойный результат!

Сенсацией первого соревновательного дня стал неожиданный прорыв молодого юноши Марка Кондратюка из ЦСКА. Подопечный Светланы Соколовской неожиданно для многих оставил позади себя признанных лидеров турнира. Впрочем, короткий номер не стал удачной случайностью. 17-летнему фигуристу удалось выдать не менее достойный номер и в произвольной программе.

Марк в своём номере исполнил два четверных сальхова (один в каскаде, второй — сольный), а единственное падение пришлось на тройной сальхов, который стоял в каскаде с тройным акселем. Впрочем, эта досадная ошибка не смазала впечатление от номера. Ученик Соколовской выдал эмоциональный прокат, за которой получил заслуженные 260,31 балла.

Слёзы Мозалёва и борьба

Андрей Мозалёв Сергей Бобылев/ТАСС

На таких больших соревнованиях, как чемпионат России, есть место как радостным, так и грустным эмоциям. Главным олицетворением грустных эмоций в Челябинске стал Андрей Мозалёв. Действующий чемпион мира среди юниоров не мог сдержать слёз в «кисс энд край». И его можно понять.

Подопечный Кирилла Давыденко в произвольном номере всё-таки сумел приземлить четверной флип, который в короткой программе ему не поддался, также был приземлён каскад из тулупов 4-3 и сольный тройной риттбергер, но затем фигурист очень досадным образом сорвал четверной тулуп и вся программа пошла под откос. Бабочка на одном акселе и падение на другом смазали абсолютно весь номер. В итоге судьи оценили выступление фигуриста на 252,92 балла. Очевидно, что это не предел Андрея.

Также не менее очевидно то, что нынешняя форма Александра Самарина не позволяет ему бороться за высокие места. Его травмы спины до сих пор дают о себе знать. Так как риск с четверным лутцем в короткой программе не оправдал ожидания, Самарин упростил произвольный номер. Единственным четверным прыжком, который исполнил фигурист, стал четверной тулуп, но и на нём случилось падение. Впрочем, остальные тройные прыжки тоже не дались легко: были неудачные выезды и только двойные аксели вместо тройных. В итоге фигурист за свою программу получил только 251,38.