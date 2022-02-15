«Не обижайте его, русские люди»: норвежский чемпион ОИ о провале Латыпова

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен попросил россиян не обижать Эдуарда Латыпова после провала в эстафете на ОИ в Пекине. Норвежец рассказал в Twitter, что на Олимпиаде-2014 в Сочи он сам был в подобной ситуации. Сборная России уступила золотые медали в эстафете из-за провальной стрельбы Латыпова на последнем этапе и смогла взять лишь бронзу.

Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди, — написал Свендсен.

Сборная России по биатлону в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Перед заключительной стрельбой российская команда более чем на 40 секунд опережала ближайших преследователей, но Латыпов допустил пять промахов в стойке и зашёл на два штрафных круга.

Ранее команда РФ по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в командной гонке преследования. Россияне прошли дистанцию за 3 минуты и 40,46 секунды.