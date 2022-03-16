«Не могу тренироваться, когда кричат»: Сарновский о работе с Тутберидзе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Объявлен состав фигуристов, которые выступят на Кубке Первого канала, сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала. Турнир — командный и прыжковый — пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. В женской команде выступят Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

За мужскую на лёд выйдут следующие спортсмены: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко. Также состоятся соревнования в парах (Бойкова — Козловский, Мишина —...