«Не могу тренироваться, когда кричат»: Сарновский о работе с Тутберидзе
Бывший ученик Тутберидзе заявил, что ему было физически и морально тяжело на тренировках
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:20, 16 марта 2022
Кирилл СарновскийФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Российский фигурист Кирилл Сарновский заявил, что ему было физически и морально тяжело на тренировках Этери Тутберидзе. Спортсмен пожаловался, что не может заниматься в атмосфере, когда на него кричат. Сарновский подчеркнул, что в группе Евгения Плющенко тренировки проходят спокойнее, передаёт «Матч ТВ». В мае 2019 года Сарновский перешёл в «Ангелы Плющенко» после полугода совместной работы с Этери Тутберидзе.
Тренировки в «Хрустальном» были тяжёлыми очень. Физически и морально. Практически без остановок надо всё делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит, — сказал фигурист.
По его словам, в «Ангелах Плющенко» атмосфера намного спокойнее, чем в команде Этери Тутберидзе.
Евгений Викторович — добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задаётся тут же, — добавил он.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алёна Косторная снова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она присоединилась к команде Елены Буяновой. Ранее чемпионка Европы 2020 года уходила от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко.