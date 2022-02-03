«Не могла радоваться в полной мере»: Загитова о победе на Играх в Пхёнчхане

Российская спортсменка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспомнила, что после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году не могла радоваться в полной мере, так как вокруг царила атмосфера, словно она забрала медаль у кого-то, сообщает «Чемпионат».

Когда на арене объявили, что я — новая олимпийская чемпионка, я не верила. Была в смутном состоянии эйфории, но с долей понимания, что выиграла. Конечно, была ещё такая история, что я у кого-то там забрала медаль, из-за этого я не могла в полной мере радоваться. У меня смешанные ощущения были, не знаю, какие эмоции пересиливали. Там было всё абсолютно, — рассказала Загитова.

На Олимпиаде-2018 главным претендентом на победу в женских соревнованиях была Евгения Медведева, которая также выступала под руководством Этери Тутберидзе. Однако 15-летняя Алина Загитова взяла золото турнира, набрав наибольшее количество баллов в короткой программе.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, вышел на тренировку командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Состав на командный турнир ещё не объявлен.