«Не хватало мамы»: Валиева о скандале на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что на соревнованиях ей не хватало поддержки мамы, сообщает Cosmopolitan. Во время соревнований 15-летнюю спортсменку заподозрили в употреблении допинга.

Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, её поддержки, — сказала спортсменка.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.