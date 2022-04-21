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«Не хватало мамы»: Валиева о скандале на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Валиева заявила, что ей не хватало поддержки мамы во время допингового скандала на ОИ
11:51, 21 апреля 2022
«Не хватало мамы»: Валиева о скандале на Олимпиаде в Пекине Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине. Она отметила, что на соревнованиях ей не хватало поддержки мамы, сообщает Cosmopolitan. Во время соревнований 15-летнюю спортсменку заподозрили в употреблении допинга.

Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, её поддержки, — сказала спортсменка.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.

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