«Не хотела ехать сюда без мамы»: Орсер объяснил разрыв с Медведевой

https://static.news.ru/photo/3e0ccfe6-5fd0-11eb-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канадский тренер Брайн Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева прекратила с ним сотрудничество из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений на перелёты.

Медведева перешла от Этери Тутберидзе к Орсеру после Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года, на которой спортсменка взяла серебро. В июле 2020 года фигуристка объявила о возвращении к заслуженному тренеру России.

Канадский специалист рассказал, что Медведева приняла это решение, когда находилась в Японии. Фигуристка опасалась, что её мать не сможет попасть в Канаду.

Её виза была не такая, как у матери. Гарантий не было, но у неё было больше шансов вернуться. В то время Медведева находилась в Японии, и она не хотела ехать сюда без мамы. Мать очень важна для повседневной жизни Медведевой. Поэтому она решила вернуться в Россию, — цитирует Орсера портал Ifsmagazine.com.

Канадский тренер отметил, что проводил тренировки с Медведевой по FaceTime в период пандемии, однако для спортсменки этого оказалось недостаточно.

Ранее Медведева призналась, что предпочитает встречать Новый год в семейном кругу, и рассказала о самом необычном месте, в котором она отметила этот праздник, писал NEWS.ru.