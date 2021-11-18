«Не хочется позориться»: фигуристка Погорилая о возвращении в спорт

Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая призналась, что продолжает тренироваться, но не собирается вновь выступать на соревнованиях. В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсменка рассказала, что не хочет позориться, к тому же в настоящее время у неё есть более важные дела.

Да я вижу, что и на Гран-при есть свободные места, можно было и по этапам поездить. (Смеётся.) Но не хочется позориться, валяться. Очень много факторов — я далеко от катка живу, тренер (Анна Царева. — NEWS.ru) переехала на другой. Многие поближе к «Хрустальному» переезжали, и я жила недалеко, а теперь тратить полтора-два часа на дорогу сложно, — сказала Погорилая.

По словам известной спортсменки, для полноценного возобновления карьеры ей нужно пройти длительную процедуру восстановления. В то же время Погорилая призналась, что до сих пор продолжает тренироваться, причём как дома, так и на льду. Она подчеркнула, что вновь может исполнять прыжковые элементы в три оборота.

Но вернуться — это вряд ли. У меня семейная жизнь, группа. Тренируюсь для себя, для души. Показать, что я ещё могу, — заключила спортсменка.

В 2016 году Погорилая заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Бостоне, уступив лишь американке Эшли Вагнер и соотечественнице Евгении Медведевой. Также на её счету серебро и две бронзы первенств Европы.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая выразила мнение, что спортсмены зарабатывают гораздо больше рабочих ввиду того, что «век атлета очень короток». А многие из них, по её словам, уходят из профессии, так и не добившись особых результатов.