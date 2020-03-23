Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look press

Норвежец Йоханнес Бё заработал больше других биатлонистов за участие в Кубке мира сезона-2019/20.

Бё в прошедшем сезоне выиграл Большой хрустальный глобус и Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов. Общая сумма призовых норвежского спортсмена составила €330 800. Вторым по количеству заработанных средств стал француз...