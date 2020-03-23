Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) понесёт большие потери, если сезон так и не возобновится из-за пандемии коронавируса.
В случае отмены чемпионата НБА потеряет порядка миллиарда долларов, сообщает The Washington Post.
Первым игроком НБА, тесты которого на коронавирус дали положительный результат, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими.
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
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