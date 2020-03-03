Национальная баскетбольная ассоциация составила рекомендации спортсменам по профилактике с коронавирусом и призвала отказать приветствовать фанатов путём хлопания открытыми ладонями.
Всего клубы НБА получили список из десяти советов. Помимо хлопания баскетболистам рекомендовано не брать для автографов ручки, маркеры, мячи и майки, сообщает Associated Press.
Издание отмечает, что некоторые команды уже пользуются советами ассоциации.
Также НБА отмечает, что консультируется с медицинским персоналом клубов и поддерживает связь с экспертами по инфекционным заболеваниям.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не стоит паниковать из-за распространения коронавируса в Европе, ранее писал NEWS.ru.
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