https://static.news.ru/photo/25b7989e-5d3e-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация составила рекомендации спортсменам по профилактике с коронавирусом и призвала отказать приветствовать фанатов путём хлопания открытыми ладонями.

Всего клубы НБА получили список из десяти советов. Помимо хлопания баскетболистам рекомендовано не брать для автографов ручки, маркеры, мячи и майки, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что некоторые команды уже пользуются советами ассоциации.

Также НБА отмечает, что консультируется с медицинским персоналом клубов и поддерживает связь с экспертами по инфекционным заболеваниям.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не стоит паниковать из-за распространения коронавируса в Европе, ранее писал NEWS.ru.