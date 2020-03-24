https://static.news.ru/photo/0e83906e-6e79-11ea-88c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: NBA/facebook.com

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации объявило крайнюю дату завершения плей-офф сезона 2019/20.

Плей-офф НБА намерены завершить шестого сентября, в День труда. Но чтобы это произошло, необходимо возобновить матчи не позже 1 июля и открыть тренировочные базы не позже 17 июня, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Кроме того, ни игроки ассоциации, ни руководство клубов, ни комиссар лиги Адам Сильвер не исключают и завершение серии после этого дня — несмотря на то, что никто не хочет отмены текущего сезона.

Первым игроком НБА, тесты которого на коронавирус дали положительный результат, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, после чего лига объявила о приостановлении. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими. Позднее ещё четыре игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» оказались инфицированы COVID-19. Один из заражённых коронавирусом — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант.

НБА понесёт большие потери, если сезон так и не возобновится из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.