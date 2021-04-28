Названы условия, когда спортсмены Олимпиады в Токио смогут снять маски

На время проведения Олимпиады-2020 в Токио спортсмены во избежание заражения и распространения коронавируса должны носить защитные маски. Защитные средства можно будет снимать только в исключительных случаях. Об этом говорится в своде правил Оргкомитета.
Согласно правилам, участникам разрешат снимать маски только во время тренировок, приёма пищи, сна и интервью.
Игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение по внесению изменений в девиз Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее». Об говорится на сайте МОК.