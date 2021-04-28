Названы условия, когда спортсмены Олимпиады в Токио смогут снять маски

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Польская спортсменка Наталия Садовская в знак солидарности с россиянкой Тамарой Тансыккужиной убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

В пятой партии матча, которая прошла 28 апреля, Садовская играла без флага своей страны. Национальная принадлежность спортсменки была обозначена только наличием флажка на табличке с её именем. Польская сторона играет...