Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Американский фигурист, чемпион Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании Нейтан Чен прокомментировал историю с допинг-скандалом российской фигуристки Камилы Валиевой. В интервью порталу Teen Vogue он выразил спортсменке сочувствие, при этом он заявил, что нужен «чистый спорт».

Это тяжело... Я определённо сочувствую ей и всему, через что она прошла. Я знаю, это было чрезвычайно тяжело для неё. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт, —...