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Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады

Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады
23:39, 09 марта 2022
Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады Камила Валиева Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press
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Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, завоевавшие золотые медали в командных и одиночных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022 года в Пекине, получат выплаты из бюджета Москвы. Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Сумма выплат для золотых медалистов — 4 млн рублей. Помимо Валиевой и Щербаковой такую же сумму получат фигуристы Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, а также лыжник Алексей Червоткин.

Серебряные медалисты, представляющие Москву, получат по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.

8 марта американский фигурист, олимпийский чемпион Нейтан Чен прокомментировал историю с допинг-скандалом Валиевой. 

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