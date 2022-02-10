Названо условие снятия обвинений с Валиевой и сохранения золота для России

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что если удастся доказать, что остатки препарата попали в организм Камилы Валиевой с загрязнённым продуктом, то удастся снять все обвинения и сохранить медали, сообщает «Чемпионат». Ранее в допинг-тесте 15-летней российской фигуристки, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.

Несовершеннолетние не обязаны предъявлять источник попадания запрещенного вещества в организм. Больше шансов на то, чтобы доказать, что остатки препарата попали с загрязнённым продуктом. Есть шанс, что докажут отсутствие вины или халатность. Если будет так, автоматически все обвинения снимаются, и медаль остается у нас, — сказала Анцелиович.

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметазидине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований. Позже РУСАДА разрешило ей участвовать в Олимпийских играх.

МОК намерен обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Утвердить результаты командного турнира и распределить медали в фигурном катании можно будет только после решения выездной панели CAS.

Также сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине, говорится в официальном заявлении ОКР.