Названо точное время заседания суда и вынесения решения по делу Валиевой

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия фигуристки Камилы Валиевой в Олимпийских играх в Пекине состоится 13 февраля в 15:30 по московскому времени, а решение будет вынесено во второй половине дня 14 февраля, говорится в релизе CAS.

По данным источника, арбитрами назначены итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее о ситуации с Валиевой высказалась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Она назвала её чистой спортсменкой.