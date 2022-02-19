Названо время оглашения решения по награждению призёров командника ОИ

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матьё Реб подтвердил, что американские фигуристы подали апелляцию с требованием провести церемонию награждения командного турнира до завершения Олимпийских игр — 2022. Также спортивный чиновник отметил, что решение по делу будет принято сегодня ночью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В заявлении отмечается, что американские фигуристы намерены получить свои серебряные медали до завершения Игр. Слушания по делу проходят в настоящее время.

Церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию не провели в срок, а затем полностью отменили из-за того, что допинг-тест россиянки Камилы Валиевой дал положительный результат. Сборная России выиграла турнир, на втором месте расположилась команда США, на третьем — Япония.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США (USOPC) Кейт Хартман выразила разочарование решением Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от проведения церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх. В то же время функционер отметила, что понимает и ценит намерение МОК по данному вопросу.