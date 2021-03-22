Названо имя фигуристки, сдавшей положительный тест на COVID перед ЧМ

https://static.news.ru/photo/f7c1098c-8b42-11eb-91af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Положительный тест на COVID-19 обнаружили у белорусской фигуристки Виктории Сафоновой. Об этом сообщает Tele-Sport.

Отмечается, что Сафонова не примет участия в чемпионате мира, который стартует в среду. Фигуристка и все, кто контактировал с ней, находятся на изоляции.

17-летняя Сафонова является чемпионкой Белоруссии (2020) и участницей чемпионата Европы (2020). Она родилась в Москве, но в 2019 году сменила спортивное гражданство.

Ранее в понедельник, как писал NEWS.ru, Международный союз конькобежцев сообщил о положительном тесте на коронавирус, выявленном среди участников ЧМ-2021. Имя человека, сдавшего его, не называлось.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдëт в Стокгольме (Швеция) с 24 по 28 марта.