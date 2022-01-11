Названа возможная причина смерти биатлониста Алябьева

Советский биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что у скончавшегося на 71-м году жизни двукратного олимпийского чемпиона Антона Алябьева был коронавирус. По словам Васильева, Алябьева доставили в городскую больницу, когда помочь ему уже было невозможно, передаёт «Р-спорт».

Я сначала думал, что это простуда, но это был COVID-19. Анатолий сначала лежал дома, но потом его отправили в сельскую больницу. А надо было сразу везти его в город. Только когда почувствовали, что всё плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли, — сказал Дмитриев.

О смерти олимпийского чемпиона стало известно сегодня утром, подробности о похоронах пока неизвестны.

Анатолий Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде в эстафете и в индивидуальной гонке. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте.

Ранее стало известно, что российская лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Она являлась серебряным призёром зимних Олимпийских игр 1980 года в лыжных гонках. Как отметило Министерство культуры и спорта Республики Коми, кроме спортивных достижений, Нина Рочева «запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью».