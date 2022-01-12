Названа сумма потраченных из бюджета Петербурга денег на шоу с Загитовой

Муниципалитеты Санкт-Петербурга выделили из своих бюджетов в общей сложности 14,9 млн. рублей для закупки билетов на ледовое шоу «Аленький цветочек» с участием Алины Загитовой. Эта информация представлена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Всего было закуплено 10 937 билетов, которые затем бесплатно распространялись через социальные сети и другие источники.

Ледовое шоу «Аленький цветочек» проходило в Санкт-Петербурге с 23 декабря по 8 января. Продюсером этого шоу является олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новогодних традициях в своей семье. Она отметила, что не загадывает желания под бой курантов, так как ни одно желание не сбывается, если не прикладывать усилия.