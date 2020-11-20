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Названа причина снятия фигуристки Щербаковой с этапа Гран-при в Москве

12:40, 20 ноября 2020 5 366
Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

У двукратной чемпионки России Анны Щербаковой диагностировали пневмонию.

У Анны Щербаковой диагностирована пневмония, — сообщил источник РИА Новости.

В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

С 20 по 22 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап ISU Гран-при России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 19:20 мск. 

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

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