Названа причина снятия фигуристки Щербаковой с этапа Гран-при в Москве

У двукратной чемпионки России Анны Щербаковой диагностировали пневмонию.
У Анны Щербаковой диагностирована пневмония, —
сообщилисточник РИА Новости.
В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.
С 20 по 22 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап ISU Гран-при России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 19:20 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.