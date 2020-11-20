Названа причина снятия фигуристки Щербаковой с этапа Гран-при в Москве

https://static.news.ru/photo/b0c06e7a-2b15-11eb-a239-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

У двукратной чемпионки России Анны Щербаковой диагностировали пневмонию.

У Анны Щербаковой диагностирована пневмония, — сообщил источник РИА Новости.

В этом сезоне Анна участвовала в двух этапах Кубка России (в Сызрани и Сочи) и выиграла оба старта.

С 20 по 22 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт пятый этап ISU Гран-при России по фигурному катанию. Короткая программа женщин начнётся в 19:20 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова, являющаяся подопечной тренера Этери Тутберидзе, не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.