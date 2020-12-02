Названа причина снятия фигуриста Алиева с пятого этапа Кубка России

https://static.news.ru/photo/23210772-3543-11eb-b50e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Алиев пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию из-за положительного теста на COVID-19.

У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске, — передаёт слова тренера Алиева Евгения Рукавицына сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Во Дворце спорта «Мегаспорт» с 5 по 6 ноября пройдёт заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Короткая программа мужчин начнётся в 14:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. Первые спортсмены прибудут в город 22 декабря.