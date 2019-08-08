Врач велокоманды Lotto Soudal Мартен Мэйраг заявил, что 22-летний бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт, разбившийся во время 3-го этапа «Тура Польши», скончался от разрыва печени.
Бьорг умер от разрыва печени, что привело к обширному внутреннему кровотечению. В результате у Бьорга произошла остановка сердца, — передаёт слова доктора пресс-служба команды.
Трагедия произошла в городе Червёнка-Лещины на пути из Хожува в Забже — за 100 км до финиша. Велогонщик ударился головой о бетонную водопропускную трубу, писал News.ru.