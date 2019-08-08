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Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выразил обиду на футболистов, которым после чемпионата мира по футболу 2018 года дали звания заслуженных мастеров спорта.

Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба, — приводит слова Устюгова пресс-служба Федерации лыжных гонок России...