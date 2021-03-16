Названа песня, которая может заменить гимн России на соревнованиях

https://static.news.ru/photo/c5fd5d36-8667-11eb-a22a-96000091f725_660.jpg Александр Большунов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Алексей Червоткин после победы в эстафете 4*10км Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр спорта России Олег Матыцин назвал песню, которая может заменить российский гимн на международных соревнованиях.

У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта», её знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном, — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

В январе министр спорта поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх, писал NEWS.ru. Матыцин отметил, что песня известна во всём мире и прочно ассоциируется с Россией.