Названа песня, которая может заменить гимн России на соревнованиях

Министр спорта России Олег Матыцин назвал песню, которая может заменить российский гимн на международных соревнованиях.
У нас есть прекрасная песня «Мы верим твёрдо в героев спорта», её знают тоже на всех континентах. Она отражает суть спорта, она является нашим спортивным гимном, — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».
Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) россияне до середины декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
В январе министр спорта поддержал использование песни «Катюша» в качестве гимна России на Олимпийских играх, писал NEWS.ru. Матыцин отметил, что песня известна во всём мире и прочно ассоциируется с Россией.