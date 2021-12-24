Названа фаворитка чемпионата России в женском одиночном фигурном катании

Фавориткой чемпионата России в женском одиночном фигурном катании является Камила Валиева, так как она показывает высочайший уровень выполнения элементов и связок, рассказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. Она подчеркнула, что Валиева мастерски выполняет сложные прыжки категории ультра-си, цитирует Lenta.ru.

У неё сейчас самое сбалансированное катание, высочайший уровень выполнения элементов и связок. Отдельно стоит отметить стабильное выполнение прыжков сложнейшей категории ультра-си, — пояснила Бестемьянова.

Рассуждая о перспективах Алёны Косторной, которая пропустит чемпионат России из-за травм, Бестемьянова заявила, что сезон для фигуристки на данный момент уже завершён.

Если честно, сейчас вообще о ней не думаю. На чемпионате России она бы претендовала на пятое место, — резюмировала чемпионка.

Ранее стало известно, что фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выступят на чемпионате России. Они представят показательные номера на турнире, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.