https://static.news.ru/photo/e33f1d50-1da2-11ea-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федерация регби России назвала состав участников нового турнира — Континентальной регбийной лиги, в которой примут участие четыре российских и четыре зарубежных клуба.

От России выступят: «Енисей СТМ», «Красный Яр», «Слава», «ВВА Подмосковье». От Румынии примут участие клубы из Бухареста «Динамо», «Стяуа» и команда Бая-Маре «Штиинца», от Германии выступит «Франкфурт 1880».

Работа над созданием похожих лиг длилась всегда долго — в хоккее (Континентальная хоккейная лига (КХЛ). — NEWS.ru), например, семь лет. Мы работаем только 1,5 года и опережаем коллег, — сказал заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков.

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев добавил, что подписание документов о создании лиги состоялось в Париже 30 ноября 2019 года.

Жеребьёвка команд состоится в январе 2020 года. Матчи четвертьфинала пройдут в апреле, полуфинала в июне-июле. Матч за третье место и финал в октябре.