https://static.news.ru/photo/84b4bca4-d9f5-11e9-9178-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Тренерский штаб сборной России по регби назвал состав команды на первый матч Кубка мира против Японии, который пройдёт 20 сентября.
Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, по сравнению с предыдущим товарищеским матчем против «Коннахта», который состоялся 7 сентября в Москве, в составе российской команды произошло одно изменение: с первых минут на поле выйдет Дмитрий Герасимов, который займёт место на позиции центрального трёхчетвертного, а Кирилл Голосницкий передвинется на край и заменит Дениса Симпликевича.
Полностью состав выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарёв, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Василий Артемьев.
Запасные: Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычёв, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.
Состав сборной России на первый матч Кубка Мира против Японии
Напоминаем, что матч начнется 20 сентября в 13:45, прямая трансляция на телеканале МАТЧ ТВ, а также на нашем сайте и сайте телеканала pic.twitter.com/cWndzjV0LX