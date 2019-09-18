Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тренерский штаб сборной России по регби назвал состав команды на первый матч Кубка мира против Японии, который пройдёт 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба Федерации регби России, по сравнению с предыдущим товарищеским матчем против «Коннахта», который состоялся 7 сентября в Москве, в составе российской команды произошло одно изменение: с первых минут на поле выйдет Дмитрий Герасимов, который займёт место на позиции центрального трёхчетвертного, а Кирилл Голосницкий передвинется на край и заменит Дениса Симпликевича.

Полностью состав выглядит следующим образом: Валерий Морозов, Станислав Сельский, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Юрий Кушнарёв, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Владимир Остроушко, Герман Давыдов и Василий Артемьев.

Запасные: Евгений Матвеев, Андрей Поливалов, Азамат Битиев, Андрей Гарбузов, Антон Сычёв, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин и Владислав Созонов.

Для капитана Василия Артемьева это будет 90-й матч в составе национальной команды. Ранее в интервью News.ru он признался, что основная цель на Кубке мира для сборной России — одержать одну победу.

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