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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов заявил, что пока не может огласить бюджет соревнования, но заверил, что он очень большой.

С точки зрения бюджета он ещё формируется, но он очень большой. Цифры пока не оглашаем, потому что информацию ещё собираем. Для того чтобы добиться результата, нам требуется ещё больше партнёров...