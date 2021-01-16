Назван состав мужской сборной России на заключительные матчи отбора ЧЕ-2022

https://static.news.ru/photo/4ef91e34-58de-11eb-9bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: russiabasket.ru

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал состав на последние два матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2022.

В состав сборной вошли 27 человек, среди них: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все из «Нижнего Новгорода»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (из «Зенита»), Михаил Кулагин («Енисей»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба — ЦСКА) и другие.

Сборная России 19 февраля сыграет с командой Эстонии, 21 февраля — с командой Северной Македонии. Оба матча пройдут в Перми, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

После четырёх встреч россияне занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав шесть очков. Лидируют итальянцы (6), третьими идут эстонцы (4).

Чемпионат Европы пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии.

Ранее московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Барселоне» — 75:88. Так, самым результативным игроком стал бывший представитель «армейцев» Кори Хиггинс. На его счету 25 очков.

ЦСКА остаётся на первом месте с 15 победами, в активе «Барселоны» 14 выигранных матчей, сообщал NEWS.ru.