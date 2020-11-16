Назван победитель десятого сезона студенческой киберспортивной лиги Москвы

Сборная МИРЭА, Российского технологического университета, выиграла десятый сезон Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), в которой приняли участие 29 вузов.
В пяти игровых дисциплинах (боевая арена Dota 2; шутер Counter-Strike: Global Offensive; головоломка Hearthstone; стратегия StarCraft II; футбол FIFA 21), прошедших на
Представители МИРЭА заняли одно первое место (Hearthstone) и три вторых (CS:GO, Dota 2 и StarCraft II), что принесло вузу 82 очка. Студенты РЭУ им. Плеханова выиграли турниры по CS:GO и FIFA 21, заняв второе место с 64 очками, а сборная МГУ стала лучшей по StarCraft II — 60 очков.
Ранее Федерация компьютерного спорта Москвы и федеральный информационный портал NEWS.ru