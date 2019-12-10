https://static.news.ru/photo/61b172aa-1bf0-11ea-9aa3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кетов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капитаном сборной России по хоккею на Кубке Первого канала будет нападающий СКА (Санкт-Петербург) Евгений Кетов, сообщил главный тренер Алексей Кудашов.

Ассистенты — Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Антон Бурдасов, Вадим Шипачёв, — сказал он на пресс-конференции.

Турнир пройдёт с 12 по 15 декабря. Первый матч подопечные Кудашова проведут 12 декабря со Швецией на арене «Парк Легенд» в Москве, 14 декабря встретятся с Чехией («Парк Легенд»), 15 декабря с Финляндией сыграют в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе.

Турнир впервые прошёл в 1967 году и назывался «Турнир празднования 50-й годовщины Октябрьской революции». Через год он сменил название на Международный турнир. С 1969 по 1996 год назывался «Турнир на приз газеты „Известия“», с 1997 по 2002 год хоккеисты играли уже на Кубке Балтики, в 2003 году — на Международном турнире. Два года (2004, 2005) он просуществовал как Кубок РОСНО и только с 2006-го обрёл своё нынешнее название — Кубок Первого канала.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на Кубок Первого канала, писал NEWS.ru.