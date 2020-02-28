Делегаты внеочередной выборной Конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выбрали новым президентом организации бывшего вице-губернатора Воронежской области Евгения Юрченко, который был единственным кандидатом. Всего на пост, помимо Юрченко, претендовали ещё трое — Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов, которые сняли свои кандидатуры.
Итак, Юрченко. Человек вообще не имеющий отношение к спорту, но зато хорошо известный в бизнес- и политических кругах. Евгений Витальевич был генеральным директором «Связьинвеста», управлял тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, работал заместителем генерального директора по слияниям и поглощениям в ОАО «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» (2005-2007). В его карьере значились и банковские организации: управлял воронежским филиалом Промрадтехбанка, а после стал управляющим воронежским филиалом банка «МЕНАТЕП». Потом перебрался повыше, став вице-президентом и членом правления банка «МЕНАТЕП СПб».
Наивысшей точкой его карьеры стала должность вице-губернатора Воронежской области. Так вот, зачем и почему Юрченко? Людей из спорта у нас не осталось? С этими вопросами NEWS.ru обратился к экс-члену президиума ВФЛА Алексею Кустову.
Я рассчитывал, что ему откажут в избрании. Считаю, что назначение господина Юрченко преследуется определёнными целями господина (Виталия) Мутко (бывшего министра спорта РФ — NEWS.ru), который был очень влиятелен на федерацию, когда её возглавлял Валентин Балахничёв. Посмотрите, как складывается ситуация: четыре года во главе сидел Дмитрий Шляхтин, теперь избрали без альтернативы Евгения Юрченко. Я проанализирую и посоветуюсь с нашими юристами насчёт этой ситуации, не исключаю, что если будет повод, я подам в суд и опротестую его избрание, поскольку рабочая группа не совсем достоверно информировала граждан России, что вступила в права с третьего февраля, а только в 20-х числах стало известно, что можно было подавать заявку в руководящие органы ВФЛА.
Кустов считает, что Юрченко «ничего не сделает» на посту президента федерации.
Он (Юрченко) будет выполнять те задачи, которые поставит именно Виталий Мутко. Я вижу интуитивно, что именно он влез в это дело, — сказал Кустов.
Руководить спортом должны профессионалы, а не люди со стороны, уверен Кустов, а вот когда это случится вопрос.
К сожалению, практически все безропотно подняли руки (53 делегата — за, 3 — воздержались, 7 — против — NEWS.ru) за Юрченко, — продолжил спикер. — Что теперь будет с лёгкой атлетикой? Всё будет печально. В программе нового президента из 14-15 пунктов можно нарисовать всё, что угодно, честно говоря. Но будет ли влияние и как его воспримет международная система? Сейчас дисквалифицированы все, нет возможности выступать на международной арене даже в нейтральном статусе.
Во время своего выступления перед делегатами ВФЛА Юрченко заявил, что его «действия будут направлены на созидание».
Его «действия будут направлены на созидание»? Есть русская поговорка «На заборе написано, а там дрова лежат». Говорить можно что угодно, но человек даже не знает, что такое лёгкая атлетика. Он профессионал в другой плоскости. Спорт — другая специфика. Мы уже проходили этот пример, когда великого Александра Ивановича Тихонова (бывший президент Союза биатлонистов России — NEWS.ru) выдавили из биатлона, пришёл миллиардер (Михаил Прохоров — NEWS.ru) и ничего не сделал кроме того, что положил начало развала федерации биатлона. К сожалению, мы убиваем эти два вида спорта. Значит, есть люди, которым выгодно это издевательство над прошлым великого легкоатлета Валерия Брумеля, бегуна на длинных дистанциях Пети Болотникова, бегунов братьев Знаменских, — сказал Кустов.
Экс-член президиума ВФЛА удивлён, почему ни у кого не возник вопрос с какой целью Юрченко пришел в лёгкую атлетику?
Он же не понимает в спорте. Чтобы пиариться в СМИ? Даже та же (Мария) Ласицкене занимается не тем, чем должна. Спортсмен должен прыгать, а не лезть, не понимая куда. Мне жалко Машу, но есть очень большая вероятность, что она пропустит вторую Олимпиаду. Михаила Бутова назначили работником Олимпийского комитета России, человека, который непосредственно участвовал в допинговых махинациях рядом с Валентином Балахничёвым (бывший президент ВФЛА — NEWS.ru), когда Бутов был генеральным секретарём ВФЛА, и длительное время после того, как все сложили полномочия, он оставался членом президиума ВФЛА, буквально только недавно сложил полномочия. Значит, у него есть та спина, тот человек, который его держал в этом статусе. Я не исключаю, что это подсадная утка. Хотя Бутов и Ласицкене общаются, проводят соревнования, — заключил он.
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