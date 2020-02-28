Делегаты внеочередной выборной Конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выбрали новым президентом организации бывшего вице-губернатора Воронежской области Евгения Юрченко, который был единственным кандидатом. Всего на пост, помимо Юрченко, претендовали ещё трое — Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов, которые сняли свои кандидатуры.

Итак, Юрченко. Человек вообще не имеющий отношение к спорту, но зато хорошо известный в бизнес- и политических кругах. Евгений Витальевич был генеральным директором «Связьинвеста», управлял тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, работал заместителем генерального директора по слияниям и поглощениям в ОАО «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» (2005-2007). В его карьере значились и банковские организации: управлял воронежским филиалом Промрадтехбанка, а после стал управляющим воронежским филиалом банка «МЕНАТЕП». Потом перебрался повыше, став вице-президентом и членом правления банка «МЕНАТЕП СПб».

Наивысшей точкой его карьеры стала должность вице-губернатора Воронежской области. Так вот, зачем и почему Юрченко? Людей из спорта у нас не осталось? С этими вопросами NEWS.ru обратился к экс-члену президиума ВФЛА Алексею Кустову.

Я рассчитывал, что ему откажут в избрании. Считаю, что назначение господина Юрченко преследуется определёнными целями господина (Виталия) Мутко (бывшего министра спорта РФ — NEWS.ru), который был очень влиятелен на федерацию, когда её возглавлял Валентин Балахничёв. Посмотрите, как складывается ситуация: четыре года во главе сидел Дмитрий Шляхтин, теперь избрали без альтернативы Евгения Юрченко. Я проанализирую и посоветуюсь с нашими юристами насчёт этой ситуации, не исключаю, что если будет повод, я подам в суд и опротестую его избрание, поскольку рабочая группа не совсем достоверно информировала граждан России, что вступила в права с третьего февраля, а только в 20-х числах стало известно, что можно было подавать заявку в руководящие органы ВФЛА. Алексей Кустов бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Кустов считает, что Юрченко «ничего не сделает» на посту президента федерации.

Он (Юрченко) будет выполнять те задачи, которые поставит именно Виталий Мутко. Я вижу интуитивно, что именно он влез в это дело, — сказал Кустов.

Алексей Кустов Антон Новодережкин/ТАСС

Руководить спортом должны профессионалы, а не люди со стороны, уверен Кустов, а вот когда это случится вопрос.

К сожалению, практически все безропотно подняли руки (53 делегата — за, 3 — воздержались, 7 — против — NEWS.ru) за Юрченко, — продолжил спикер. — Что теперь будет с лёгкой атлетикой? Всё будет печально. В программе нового президента из 14-15 пунктов можно нарисовать всё, что угодно, честно говоря. Но будет ли влияние и как его воспримет международная система? Сейчас дисквалифицированы все, нет возможности выступать на международной арене даже в нейтральном статусе.

Во время своего выступления перед делегатами ВФЛА Юрченко заявил, что его «действия будут направлены на созидание».

Его «действия будут направлены на созидание»? Есть русская поговорка «На заборе написано, а там дрова лежат». Говорить можно что угодно, но человек даже не знает, что такое лёгкая атлетика. Он профессионал в другой плоскости. Спорт — другая специфика. Мы уже проходили этот пример, когда великого Александра Ивановича Тихонова (бывший президент Союза биатлонистов России — NEWS.ru) выдавили из биатлона, пришёл миллиардер (Михаил Прохоров — NEWS.ru) и ничего не сделал кроме того, что положил начало развала федерации биатлона. К сожалению, мы убиваем эти два вида спорта. Значит, есть люди, которым выгодно это издевательство над прошлым великого легкоатлета Валерия Брумеля, бегуна на длинных дистанциях Пети Болотникова, бегунов братьев Знаменских, — сказал Кустов.

Экс-член президиума ВФЛА удивлён, почему ни у кого не возник вопрос с какой целью Юрченко пришел в лёгкую атлетику?