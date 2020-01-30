Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что фигуристка Алёна Косторная напоминает ей себя в молодости. По её словам, выигравшая недавний чемпионат Европы 16-летняя россиянка также просматривает свои прокаты и выражает недовольство исполнением отдельных элементов.
Я тоже смотрела свои прокаты и мне тоже многое не нравилось. Но когда прошло столько времени, я думаю, как же это было прекрасно! Какая же я была молодая, шустрая, быстрая! — отметила Навка в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Косторная выиграла в Австрии чемпионат Европы, набрав по сумме двух выступлений 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Щербакова. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика». Бронзовая медаль досталась ещё одной россиянке — Александре Трусовой.