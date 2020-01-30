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Первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за плохой погоды.

Тренировке помешала слабая видимость на трассе из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС). Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдёт в Сочи с 1 по...