Знаменитая фигуристка Татьяна Навка заявила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру, добилась максимальных успехов.
На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для неё действительно выдался очень тяжёлым, — сказала Навка, слова которой приводятся на официальном сайте «Навка Шоу».
По словам Навки, очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут.
Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение, — добавила фигуристка.
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