https://static.news.ru/photo/4d4c88ca-0e5f-11ea-9dda-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка заявила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру, добилась максимальных успехов.

На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для неё действительно выдался очень тяжёлым, — сказала Навка, слова которой приводятся на официальном сайте «Навка Шоу».

По словам Навки, очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут.