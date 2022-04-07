Татьяна Навка оценила стрип-пластику фигуристки Трусовой
Михаил Потапов
Михаил Потапов
23:31, 07 апреля 2022
Татьяна НавкаФото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
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Бывшая российская фигуристка олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка оценила мастерство 17-летней коллеги Александры Трусовой в стрип-пластике. Видео танца в этом жанре серебряная призёрка Игр-2022 в Пекине выложила в своём Telegram-канале. Слова Навки приводит Metaratings.ru.
Если честно я не знакома с таким стилем, к сожалению. Но любое включение и привлечение вида танца, гимнастики, любое направление помогает как общему развитию, так и для фигурного катания. В любом случае Саша умничка, что пробует новое, — сказала Навка.
Ранее Трусова сообщила, что начала заниматься стрип-пластикой под руководством инструктора Анастасии Юрасовой.
В четверг, 7 апреля, 17-летняя спортсменка опубликовала видео танца в этом стиле.