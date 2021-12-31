Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Ещё одна россиянка, Татьяна Сорина, финишировала шестой.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 36,41 секунды. Серебро досталось шведке Йоханне Хагстрём, бронза — Юханне Матинтало (Финляндия).

В финал не смогли отобраться Екатерина Смирнова (46-е место), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е).

Непряева одержала первую личную победу в текущем сезоне. В рамках «Тур де Ски» россиянка становилась бронзовым призёром в классической гонке на 10 км с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что она осталась недовольна самостоятельным решением спортсмена Александра Большунова выступить в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе с простудой. По её мнению, спортсмен принял подобное решение в силу молодости и большого желания стартовать в гонках.