https://static.news.ru/photo/e5582596-c7f8-11e9-9e94-fa163e074e61_660.jpg Лин Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс заявил, что Япония является фаворитом Кубка мира по регби, который стартует 20 сентября.

Сборная Японии готовились к чемпионату в течение семи лет, мы — два года. Команда играет в свободную игру. Они являются фаворитом на Кубке. Их игра очень быстрая. У нас есть план, как их победить, — сказал тренер на пресс-конференции в Москве.

Джонс отметил, что Россия следить за всеми своими соперниками по группе и намерена их победить.

Мы наблюдаем за всеми соперниками. После Японии нас ждёт Самоа, Шотландия. Мы будем пытаться победить, — сказал он.

Также на групповом этапе Россия сыграет с Австралией. ЧМ стартует 20 сентября в Японии.

Ранее Джонс сообщил, что состав сорной России на Кубок мира определится после товарищеской игры с «Джерси Редс», который пройдёт в Москве 27 августа, писал News.ru.