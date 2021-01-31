Наставник сборной России прокомментировал падение Большунова

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Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение Александра Большунова в квалификации спринта.

На повороте лыжа съехала внутрь, присел на пятую точку. Он потерял скорость, поэтому проигрыш был уже большой. С Сашей ещё не разговаривал, но, думаю, никакой травмы нет, — отметил Бородавко, слова которого приводит Championat.com.

Некоторое время назад Большунов не сумел пробиться в основной раунд соревнований.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов впервые публично высказался об инциденте во время финиша эстафеты на этапе Кубка мира. Он признался, что сожалеет о своём поведении.

На финише Александр сначала задел палкой подрезавшего его на финишной прямой финна Йони Мяки, а затем врезался в него уже после финиша. Российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Ситуация получила продолжение, в финскую полицию поступили заявления, многие видные представители лыжного сообщества осудили его.