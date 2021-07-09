«Наша Родина»: Алина Загитова посетила Крым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приехала в Крым. В своём Instagram она опубликовала фото пейзажа.

Наша Родина, — подписала фигуристка публикацию.

Алина Загитова является первой в истории России и второй в мировой истории (после Ким Ён А) фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее сообщалось, что украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл рассказала, почему на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане болела больше за Евгению Медведеву, чем за Алину Загитову.