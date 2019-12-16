Австрийский Хохфильцен во все времена был счастливым местом для российской команды в отличие от мрачного Эстерсунда. Для многих спортсменов он запомнился первыми успешными стартами в большом биатлоне. Именно здесь одержана и последняя крупная победа — в мужской эстафете на чемпионате мира-2017. В этот раз россияне завоевали два серебра и две бронзы, а Светлана Миронова впервые поднялась на ступень личного пьедестала. NEWS.ru подводит главные итоги второго этапа.

Пока отлегло

В Хохфильцен руководство СБР отправило внушительную делегацию в лице президента Владимира Драчёва, вице-президента по международным вопросам Виктора Майгурова и группу поддержки во главе с Дмитрием Васильевым. В ходе переговоров президент веселел на глазах, узнавая, что прямо сейчас никого не дисквалифицируют, а под флагом можно выступать ещё долго и, возможно, до конца сезона. Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор, тесно сотрудничающий с Международным союзом биатлонистов, также заявил, что срок рассмотрения апелляции может затянуться до марта-апреля, а там уж и сезон закончится. Впрочем, такие новости можно сравнить лишь с коротким периодом ремиссии тяжело больного.

Настрой же иностранцев далеко не такой благодушный, как нам пытаются рисовать. Уж если в интервью своему приятелю Илье Трифанову Тарьей Бё говорит, что не уверен, должны ли российские спортсмены соревноваться, можно только предположить, что он думает на самом деле. Немецкие телеканалы убаюкивали раздосадованную провалом старта сезона аудиторию рассказами о русском допинге. Главный его разоблачитель Хайо Зеппельт на ARD даже назвал имена Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. То, что они находятся под следствием, ни для кого не секрет, но здесь мы узнали, что им конкретно вменяют. Как утверждает ARD, у них были положительные тесты на стероиды. Проба Устюгова показала содержание оксандролона, а Слепцовой — остарина, а потом в базе данных московской лаборатории положительные тесты сменились на отрицательные. Но это ещё предстоит доказать и вероятно в суде, куда спортсмены могут обратиться после приговора.

Евгений Устюгов imago sportfotodienst/Global Look Press

Есть опасения, что и ещё пара человек из нынешнего состава могут попасть в жернова «вадовского» правосудия, а потому Драчёв предусмотрительно уже на этап в Хохфильцене заявил запасными Карима Халили и Александра Поварницына. Пока их услуги не потребовались, но полыхнуть может и до этапа в Анси.

Мамина дочка

«О сколько нам открытий чудных...» готовит каждый год пушистый снег Хохфильцена. В этот раз во всей красе предстала вторая дочка легендарной Анфисы Резцовой — Кристина. Три соревновательных дня она пробежала на одном дыхании, дважды попав в двадцатку в личных гонках и выиграв первый этап эстафеты у самой Лизы Виттоцци. Не проведи так уверенно свой отрезок Резцова, не быть и её подругам на пьедестале.

Из первого интервью Кристины после награждения мы узнали, что она любит эстафеты и за команду сражается всегда с удвоенной энергией, по жизни ходит с музыкой и не вынимает наушники даже во время разминки и пристрелки, а кроме того не признаёт никаких авторитетов. После двух провальных гонок в Эстерсунде в прежнее время её в рамках ротации отправили бы на Кубок IBU, а здесь тренеры решили дать второй шанс и не прогадали.

Открытий было немало и в других сборных. К примеру, могли ли вы в прошлом году представить, что к середине первого этапа мужской эстафеты будет лидировать сборная Китая? Фаньмин Чен на втором круге лихо обходил норвежцев и французов, чтобы занять первый коврик на стойке. В этот момент он, наверное, представил себя своим великим учителем Уле-Эйнаром Бьорндаленом. На рубеже карета превратилась в тыкву, а Китай отправился туда, где и должен быть, но звоночек-то прозвенел знаменательный.

Кристина Резцова Александр Вильф/РИА Новости

Этот Чен не бегал на международных стартах три года, а раньше никогда не поднимался в топ-80 на Кубке мира. После работы с Бьорндаленом он в Эстерсунде стал 22-м, а в Хохфильцене немного пофеерил в эстафете. Другим приятным сюрпризом стало седьмое место мужской белорусской команды. Это лучший результат наших соседей за последние шесть лет и достигнут он не в последнюю очередь благодаря российскому тренеру Андрею Падину, который год назад не сработался со штабом Анатолия Хованцева.

Пик или бугорок?

Два серебра и две бронзы на этапе стали поводом для эйфории болельщиков, которые теперь ждут золота и верят в правильность выбранного тренерским штабом пути. Вынесенную в заголовок статьи фразу бросила Лариса Куклина после фантастической эстафеты, где её команде совсем чуть-чуть не хватило сил, чтобы опередить норвежек. Однако в этом успехе, как и в других нельзя не отметить долю случая. На первом коврике, с которого россиянки зачастую вели пальбу, ветер был слабее, чем на других установках, а лыжи в эстафете именно у наших катили идеально. Во Франции, где бежать придётся не по снегу, а по каше рассчитывать на такое счастье не приходится.

К тому же на втором этапе прослеживается функциональный прогресс всей команды и основной, и резервной. Возможно, это и есть первый пик, а второй тренеры планируют как раз к чемпионату мира. Если это действительно так, то поводов для радости не очень много. Получается, что и в оптимальном состоянии россияне заметно проигрывают соперникам на лыжне, не выдерживают финишный круг и не могут бороться за победы. А что же будет, когда прибавят соперники? Надежда остаётся только на то, что этот подъём — ещё не предел возможностей команды и что продолжат прогрессировать те, кто шёл с ней не в ногу всё межсезонье, а именно лидеры прошлого сезона Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгений Гараничев.

Зато с лидерами сезона, похоже, всё ясно уже к концу второго этапа Йоханнес Бё и Доротея Вирер обладают таким потрясающим запасом прочности, что первому по силам отыграть у любого соперника полминуты на этапе, а вторая и с пятью промахами может забежать в восьмёрку лучших. Всем конкурентам действующих обладателей глобусов о такой стабильности остаётся только мечтать и уповать на «декретный отпуск» Бё-младшего и то, что Вирер заскучает, вспомнит бурную молодость и снова отдаст предпочтение вечеринкам, а не биатлону.